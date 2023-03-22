الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية

«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية
23 مارس 2023 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
حمدان بن زايد: رمضان.. شهر الرحمة والعطاء

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون مع مجموعة الصين للإعلام ندوة بعنوان «التحديث الصيني وفرص المنطقة والعالم»؛ بهدف التعريف بمفهوم التحديث الصيني.. النمط والمهمة المستقبلية المحورية لجمهورية الصين الشعبية، والقائم على دفع النهضة العظيمة للأمة الصينية وتضامن أبناء الشعب الصيني لبناء مقومات دولة قوية، وانعكاس هذا الأمر على المنطقة والعالم، كما تم تسليط الضوء على مسار التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وانسجامه مع التحديث الصيني، مما سيعزز مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويدفعها قدماً. وفي كلمة ترحيبية، ثمن الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز إقامة مثل هذه الندوة لما لها من أهمية كبيرة للتعريف بخصائص التحديث الصيني، وتسليط الضوء على مسيرة التنمية الصينية التي رفعت من مستوى معيشة الشعب الصيني، وأشار إلى أن التجربة الصينية يمكن الاستفادة منها، خصوصاً في ظل تنامي التأثير الصيني عالمياً وإقليمياً، وبالإضافة لذلك أوضح أن التعاون بين المؤسسات البحثية والإعلامية له تأثير إيجابي كبير في تثقيف المجتمعات وتسليط الضوء على التحارب الناجحة.
من جانبها، أشارت مديرة الندوة الأستاذة تشانغ لي المديرة التنفيذية لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط إلى أبرز سمات التحديث الصيني، كما أوضحت أن الصين ودولة الإمارات يمضيان على طريق ومنهج متشابه في التحديث المستقبلي باعتمادهما على تنمية الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب بكافة مكوناته وأطيافه.
بدوره، استعرض السفير عمر بيطار سفير دولة الإمارات لدى الصين سابقاً تاريخ التنمية الصينية، والمراحل التي مرت بها الصين من التحديث والتطوير، وأشار إلى أن الصين انتهجت أسلوبها الخاص في التنمية معتمدة على قوة عقولها، بانسجام مع تاريخها الحضاري والمادي.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
الإمارات
الإمارات والصين
الصين
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©