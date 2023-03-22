«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون مع مجموعة الصين للإعلام ندوة بعنوان «التحديث الصيني وفرص المنطقة والعالم»؛ بهدف التعريف بمفهوم التحديث الصيني.. النمط والمهمة المستقبلية المحورية لجمهورية الصين الشعبية، والقائم على دفع النهضة العظيمة للأمة الصينية وتضامن أبناء الشعب الصيني لبناء مقومات دولة قوية، وانعكاس هذا الأمر على المنطقة والعالم، كما تم تسليط الضوء على مسار التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وانسجامه مع التحديث الصيني، مما سيعزز مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويدفعها قدماً. وفي كلمة ترحيبية، ثمن الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز إقامة مثل هذه الندوة لما لها من أهمية كبيرة للتعريف بخصائص التحديث الصيني، وتسليط الضوء على مسيرة التنمية الصينية التي رفعت من مستوى معيشة الشعب الصيني، وأشار إلى أن التجربة الصينية يمكن الاستفادة منها، خصوصاً في ظل تنامي التأثير الصيني عالمياً وإقليمياً، وبالإضافة لذلك أوضح أن التعاون بين المؤسسات البحثية والإعلامية له تأثير إيجابي كبير في تثقيف المجتمعات وتسليط الضوء على التحارب الناجحة.

من جانبها، أشارت مديرة الندوة الأستاذة تشانغ لي المديرة التنفيذية لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط إلى أبرز سمات التحديث الصيني، كما أوضحت أن الصين ودولة الإمارات يمضيان على طريق ومنهج متشابه في التحديث المستقبلي باعتمادهما على تنمية الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الشعب بكافة مكوناته وأطيافه.

بدوره، استعرض السفير عمر بيطار سفير دولة الإمارات لدى الصين سابقاً تاريخ التنمية الصينية، والمراحل التي مرت بها الصين من التحديث والتطوير، وأشار إلى أن الصين انتهجت أسلوبها الخاص في التنمية معتمدة على قوة عقولها، بانسجام مع تاريخها الحضاري والمادي.