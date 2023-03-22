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زلزال جديد يضرب وسط تركيا

آثار الزلزال في تركيا
23 مارس 2023 01:19

ضرب زلزال جديد بقوة 4,4 درجات على مقياس ريختر، مساء الأربعاء، منطقة "يشيل يورت" في ولاية ملاطية وسط تركيا.
وذكر بيان، صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن "هزة أرضية بقوة 4,4 درجات وقعت في ولاية ملاطية، عند الساعة 2243 بالتوقيت المحلي".
وأشار البيان إلى أن مركز الزلزال كان في منطقة "يشيل يورت"، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
كان زلزالان مدمران بقوة 7,8 و7,6 درجات على مقياس ريختر قد ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، تلتهما آلاف الهزات الارتدادية.
وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 55 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.
وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم الأضرار يبلغ 103,6 مليار دولار أميركي.

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