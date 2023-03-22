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مالي تسجّل زيادة كبيرة في قتلى المدنيين جراء العنف

آثار هجوم إرهابي على قرية في مالي (أرشيفية)
23 مارس 2023 00:57

أورد تقرير للأمم المتحدة، الأربعاء، أن نسبة القتلى في مالي زادت العام 2022 بنسبة 54 في المئة مقارنة بالعام 2021.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، في تقريرها الفصلي عن انتهاكات حقوق الإنسان بين أكتوبر وديسمبر 2022، "مقارنة بالعام الفائت، سجل عدد القتلى (1277 شخصا في 2022) زيادة بنسبة 54 في المئة بالنسبة إلى 2021 (584 قتيلا)".
وأضافت "بشكل عام، تأثر 2001 شخص بأعمال العنف في 2022 (1277 قتيلا و372 مخطوفا أو مفقودا و352 جريحا)".
وتابع المصدر نفسه أن المجموعات الإرهابية هي المسؤولة خصوصا عن أعمال العنف، إذ نسبت إليها 56 في المئة من الانتهاكات.
تشهد مالي وبوركينا فاسو في منطقة الساحل الأفريقي أعمال عنف تنفذها جماعات إرهابية. أدت تلك الأعمال إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص من قراهم.

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المصدر: وكالات
مالي
إرهاب
قتلى
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