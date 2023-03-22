مقتل وفقدان عشرات المهاجرين قبالة سواحل تونس

قال مسؤول في منظمة تونسية معنية بالحقوق إن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم وفُقد 28 آخرون بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا. وأضاف رمضان بن عمر المسؤول في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن خفر السواحل التونسي أنقذ خمسة مهاجرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس الجنوبية وإنهم كانوا في حالة نفسية سيئة. تنطلق قوارب متهالكة حاملة مهاجرين أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء من الشواطئ التونسية في محاولة للوصول إلى أوروبا. وتصدرت ساحل العاج دول الأصل التي وصل مهاجرون منها إلى إيطاليا عبر القوارب هذا العام بواقع 3223 مهاجرا، تليها غينيا بواقع 2906 مهاجرين. وقال مسؤول الأمم المتحدة إن معظم هؤلاء غادروا من تونس. بينما وصل 1535 تونسيا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام. ووفقا لبيانات غير رسمية، صادرة عن الأمم المتحدة، فإن 12 ألفا ممن وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام جاءوا من تونس، مقابل 1300 في الفترة نفسها من عام 2022.