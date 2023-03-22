الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي يزور خاركيف ويصفها بـ"مدينة أبطال"

جندي يلتقط صورة مع زيلينسكي خلال ويارته للخطوط الأمامية
23 مارس 2023 00:27

وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الأربعاء، مدينة خاركيف، خلال زيارته لها، بـ"مدينة أبطال".
وقدم زيلينسكي لعمدة المدينة إيهور تيريكوف شارة "المدينة البطلة في أوكرانيا" تكريما لصمود السكان فيها.
ونقلت الوكالة الأوكرانية المستقلة للأنباء "يونيان" عن زيلينسكي قوله إن "خاركيف مدينة بطلة حقيقية.. بفضل مواطنيها، هذه المدينة الجميلة، مع مدن أخرى، تدافع عن استقلالنا".
وشنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا على المدينة في مايو الماضي أسفر عن خسائر كبيرة.
وخلال زيارته، قدم زيلينسكي العديد من الميداليات للمدافعين عن ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. جاءت الزيارة بعد ساعات من تقديمه جوائز للمقاتلين بالقرب من مدينة باخموت.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يتفقد القوات في الخطوط الأمامية قرب باخموت
زيلينسكي يدعو الصين لإجراء محادثات لتسوية الأزمة
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
خاركيف
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©