زيلينسكي يزور خاركيف ويصفها بـ"مدينة أبطال"

جندي يلتقط صورة مع زيلينسكي خلال ويارته للخطوط الأمامية
23 مارس 2023 00:27
وصف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الأربعاء، مدينة خاركيف، خلال زيارته لها، بـ"مدينة أبطال". وقدم زيلينسكي لعمدة المدينة إيهور تيريكوف شارة "المدينة البطلة في أوكرانيا" تكريما لصمود السكان فيها. ونقلت الوكالة الأوكرانية المستقلة للأنباء "يونيان" عن زيلينسكي قوله إن "خاركيف مدينة بطلة حقيقية.. بفضل مواطنيها، هذه المدينة الجميلة، مع مدن أخرى، تدافع عن استقلالنا". وشنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا على المدينة في مايو الماضي أسفر عن خسائر كبيرة. وخلال زيارته، قدم زيلينسكي العديد من الميداليات للمدافعين عن ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا. جاءت الزيارة بعد ساعات من تقديمه جوائز للمقاتلين بالقرب من مدينة باخموت.