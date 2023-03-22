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رئيس وزراء بريطانيا يربح الملايين خارج عمله السياسي

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
23 مارس 2023 00:06

دفع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أكثر من مليون جنيه استرليني (1.2 مليون دولار أميركي) من الضرائب خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تجاوزت أرباحه من الأسهم والمكاسب الرأسمالية راتبه من السياسة بفارق كبير.

وبحسب وسائل إعلام، أظهر الإقرار الضريبي، الذي نشره مكتبه، الأربعاء، أن سوناك حصل على 600 ألف جنيه استرليني من الدخل الاستثماري و3.8 مليون جنيه استرليني من مكاسب رأسمالية بين عامي 2019 و2022.

ودفع سوناك 432 ألفا و493 جنيهاً استرلينياً للضرائب في العام الماضي، ومليوناً و53 ألفاً و60 جنيهاً استرلينياً إجمالاً على مدى ثلاثة أعوام، بعد استقطاعات بسبب ضرائب مدفوعة في الخارج.

وأضافت التقارير الإعلامية أن الإقرار الضريبي أظهر أن الدخل غير المرتبط بالعمل السياسي لرئيس الوزراء يأتي مقارنة بـ411 ألف جنيه استرليني من راتبه كعضو في البرلمان وكوزير.

كان سوناك قد تعهد في نوفمبر الماضي بنشر الإقرارات الضريبية الخاصة به خلال عام، ليصبح أول رئيس وزراء يقوم بذلك منذ ديفيد كاميرون عام 2016.

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