الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زيلينسكي: أوكرانيا ستردّ على كل هجمات روسيا

زيلينسكي: أوكرانيا ستردّ على كل هجمات روسيا
22 مارس 2023 23:04

أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء، أن أوكرانيا "سترد على كل الهجمات" الروسية، بعد هجوم لموسكو بطائرات مسيرة خلّف سبعة قتلى على الأقل في منطقة كييف، وقصف لمبنى في زابوريجيا بوسط شرق البلاد.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية إثر جولة على الجبهة قرب باخموت ثم في خاركيف (شمال شرق)، "سنرد في شكل مؤكد على كل الهجمات ضد مدننا (...). كل الهجمات الروسية ستلقى ردا عسكريا وسياسيا وقانونيا".

 

أخبار ذات صلة
بريطانيا تعلّق على تزويد أوكرانيا باليورانيوم المنضّب
روسيا تتجه لتحديث الدفاعات الجوية لموسكو
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©