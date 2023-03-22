تحذير من نقص موظفي الصحة في أوروبا

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أزمة موظفين في قطاع الصحة في أوروبا.
وقال هانز كلوجه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في تصريحات في العاصمة الرومانية بوخارست "ونحن ندخل العام الرابع للجائحة، العاملون في قطاع الصحة لدينا متعبون ومثقلون بالأعباء ويتقاضون رواتب أقل مما يستحقون في كثير من الأحيان".
وقال كلوجه، في بيان "أنظمة الصحة لدينا تكافح للإبقاء على العاملين وجذب الجيل الجديد من العاملين في مجال الصحة".
وأوضح كلوجه أن هناك حاجة إلى العديد من العاملين المدربين جيدا والذين لديهم الحافز لمواجهة التحديات، مثل شيخوخة المجتمع وتغير المناخ وجائحة أخرى محتملة.
وأضاف أن أنظمة الصحة "في مشكلة كبيرة"، مشيراً إلى أنه في بعض الدول، ستتقاعد نسبة 40% من قوة العمل خلال الأعوام الـ10 المقبلة، دون وجود خطة واضحة بشأن من سيحل محلهم.