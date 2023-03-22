إرجاء احتمال توجيه لائحة اتهام جنائية إلى ترامب

ترامب في تجمع انتخابي ضمن حملته لانتخابات الرئاسة 2024
22 مارس 2023 22:49
أرجأت نيويورك احتمال توجيه اتهام للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى الأسبوع المقبل، حسبما أفادت اليوم الأربعاء وسيلتا إعلام أميركيتان.
سيكون على ترامب الإجابة أمام القضاء في نيويورك بشأن قضية تعود إلى فترة ما قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
كانت وسائل الإعلام الأميركية قد تكهّنت بأنّ هيئة محلّفين كبرى، وهي لجنة من المواطنين الذين يتمتعون بصلاحيات تحقيق واسعة، يمكن أن تصوّت مساء الأربعاء لصالح وضع لائحة اتهام، ولكن قد يستغرق الأمر حتى الأسبوع المقبل كي يعلن ألفين برغ المدعي العام في مانهاتن لائحة اتهام.
وقد يمثل ترامب، بعد ذلك، أمام قاضٍ بعد أن يتم توقيفه لبضع دقائق بشكل رمزي.
غير أن صحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «إنسايدر» أشارا، نقلًا عن مصدرَين قضائيين، إلى أن اجتماع الأربعاء لهيئة المحلّفين الكبرى قد أُلغي.
ولفت موقع «إنسايدر» إلى أن هيئة المحلفين لن تصوت قبل نهاية الأسبوع، رغم اجتماعها الخميس كما هو مقرر. وتنعقد هيئة المحلفين الكبرى أيام الاثنين والأربعاء والخميس.
ورفضت ناطقة باسم المدعي العام «التأكيد أو التعليق على المسائل المتعلقة بهيئة المحلفين الكبرى».
وسبق أن أكّد ترامب أنه سيتمّ توقيفه الثلاثاء، غير أنّ شيئا لم يحدث.
في هذه الأثناء، يعطي الرئيس الـ45 للولايات المتحدة (2017-2021) موعداً لناخبيه «في الخامس من نوفمبر 2024 عندما نستعيد نحن، الشعب، البيت الأبيض ونعيد إلى أميركا عظمتها».
- مكبّل؟
سدّد ترامب ضربة استباقية السبت، معلناً عبر منصّته «تروث سوشال» (Truth Social) أنه سيتمّ توجيه الاتهام إليه و«توقيفه» رسمياً ورمزياً الثلاثاء.
وفي حال اعتُقل أو حتى وُجّهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنّه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو بعدما غادر البيت الأبيض.
وقد يتمّ تصويره وأخذ بصماته، وربما يتم تكبيل يديه لبضع دقائق، بناءً على الإجراءات القانونية الأميركية.
غير أنّ السلطات القضائية في نيويورك تريد تجنّب مثل هذا المشهد والفوضى الإعلامية والسياسية التي قد تتبعه.
من جهته، ندّد ترامب بما سماها «حملة اضطهاد» يقودها الديمقراطيون.