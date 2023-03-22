الجزائر تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن الشعب الفلسطيني
مبنى وزارة الخارجية الجزائرية
22 مارس 2023 22:25
دانت الجزائر، اليوم الأربعاء، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
كان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش استخدم خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية منكراً، خلال حفل في العاصمة الفرنسية باريس، وجود الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، «تدين الجزائر بشدة التصريحات الاستفزازية الصادرة» عن الوزير و«الرافضة لحق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي إقامة دولته المستقلة».
وأضافت الوزارة «إن هذا التصرف العدواني الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات... في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليشكل خرقاً فاضحاً للشرعية والأعراف الدولية من شأنه الدفع باتجاه التصعيد وتفجير الأوضاع مما يهدد بصفة مباشرة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها».
واختتمت الوزارة البيان قائلة «من هذا المنطلق، تدعو الجزائر المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة... وفرض احترام حدود هذه الدولة وكذا حدود كافة دول المنطقة».