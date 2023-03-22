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أميركا تنشئ أول موقع عسكري دائم في بولندا

أرشيفية
22 مارس 2023 22:00

عزز الجيش الأميركي وجوده العسكري في بولندا، بإنشاء أول موقع عسكري دائم في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت وزارة الدفاع في وارسو اليوم الأربعاء إن مهمة الوحدة في "بوزان" هي تقديم الدعم في مجال البنية التحتية لكل الجنود الأميركيين المتمركزين في بولندا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع أن الموقع العسكري الدائم يتألف من 13 جنديا و140 موظفا مدنيا.

ويتمركز حاليا نحو 11 ألف جندي أميركي في بولندا، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، معظمهم يتناوبون بانتظام على القواعد العسكرية الأميركية المختلفة هناك.

كان البيت الأبيض قد أعلن في يونيو 2022 أن بولندا ستستضيف أول قوات أميركية دائمة على الجبهة الشرقية لحلف الناتو.

وبدأ العمل في القاعدة التي افتتحت رسميا الآن بعد الإعلان بفترة وجيزة.

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المصدر: وكالات
الجيش الأميركي
أميركا
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