بريطانيا تعلّق على تزويد أوكرانيا باليورانيوم المنضّب
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر قرب باخموت
22 مارس 2023 20:43
نفى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، وجود تصعيد نووي في الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد تحذيرات وجهتها روسيا بعد حديث عن تزويد لندن كييف بقذائف اليورانيوم المنضّب.
كانت بريطانيا قد أكدت يوم الاثنين تزويد أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضّب. ويُستخدم المعدن الثقيل في تكوين الأسلحة بسبب قدرته على اختراق الدبابات والدروع بسهولة.
لكن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ندد، أمس الثلاثاء، بالخطط البريطانية لإرسال مثل هذه الذخيرة، قائلا إن موسكو ستضطر للرد بما يتناسب مع ذلك لأن مثل هذه الأسلحة تحتوي على "مكون نووي".
وأضاف وزير الخارجية البريطاني، في حفل إطلاق الاستراتيجية البريطانية للتكنولوجيا الدولية "لا يوجد تصعيد نووي. الدولة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن المسائل النووية هي روسيا. لا يوجد تهديد لروسيا". وتابع "يجب التأكد من استيعاب الجميع أن كلمة اليورانيوم المذكورة في سياق ذخائر اليورانيوم المنضّب ليست ذخائر نووية، بل إنها ذخائر تقليدية بحتة".
وتستخدم بريطانيا اليورانيوم المنضّب في قذائفها المضادة للدروع منذ عشرات السنين ولا تعتبر أن هذه القذائف ذات قدرات نووية. ومن المعروف أيضا أن روسيا تملك ذخائرة تحتوي على اليورانيوم المنضّب.
وقال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، اليوم الأربعاء، إن روسيا سترد على القرار البريطاني بتزويد بلاده بذخيرة تحتوي على "يورانيوم حقيقي".
وأضاف للصحفيين في مقطع مصور "نحن بحاجة إلى التراجع عن هذا الجنون. بمجرد أن تنفجر هذه الذخيرة بمواقع القوات الروسية، سترى رد فعل مخيفا، سيكون درسا لكوكب الأرض بأسره".
وأأكد أن "روسيا ليس لديها يورانيوم منضّب فقط... علينا أن نخفض وتيرة هذا الاتجاه نحو تصعيد الصراع والتحرك نحو تسوية سلمية".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن قرار بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقذائف من اليورانيوم المنضّب يصعد الموقف إلى مستويات جديدة وخطيرة.