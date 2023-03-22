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روسيا تتجه لتحديث الدفاعات الجوية لموسكو

من العاصمة موسكو
22 مارس 2023 19:53

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، عن خطة لتحديث أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ في العاصمة موسكو، بعد سلسلة من الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

وظهرت عدة أنظمة دفاع جوي على أسطح المنازل حول موسكو هذا العام.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن شويغو قوله لمسؤولي الجيش "هذا العام سنكمل تحديث أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ لمدينة موسكو"، مشيرًا إلى أن تطوير أسلحة الدفاع الجوي "من أولويات" الجيش.

وقال شويغو إن الجيش سيشكل أيضا "فرقة دفاع جوي ستدرب وتجهز بالجيل الجديد من أنظمة صواريخ S-350 جو-أرض".

ولم يذكر ما إذا كانت هذه الخطط جديدة أو مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.

 

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