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غوتيريش: مليارات معرضون للخطر بسبب تلوث المياه

أنطونيو غوتيريش (أرشيفية)
22 مارس 2023 19:41

 ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، في افتتاح أول مؤتمر للأمم المتحدة بشأن المياه منذ حوالى نصف قرن، بأن البشرية "كسرت دورة المياه" ما يعرض مليارات الأشخاص في كل أنحاء العالم للخطر.

وقال غوتيريش في افتتاح هذا المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام والذي يفترض أن يشارك فيه أكثر من 6500 شخص من بينهم وزراء ورؤساء دول وحكومات "لقد كسرنا دورة المياه، ودمرنا الأنظمة البيئية ولوثنا المياه الجوفية".

وأضاف "نحن نستنزف من البشرية مادتها الحيوية من خلال استهلاكنا المفرط والاستخدام غير المستدام للمياه، ونتسبب في تبخرها برفع درجة حرارة الكوكب" معربا عن قلقه بشأن مستقبل المياه التي تعدّ "شريان الحياة... وحقا من حقوق الإنسان".

تعاني بعض المناطق من شح المياه وتواجه أخرى كميات غزيرة منها بسبب كثافة المتساقطات، أو تعاني من تلوث المياه، وتكرر المآسي يدفع التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والذي نُشر الثلاثاء إلى التحذير من "الخطر الوشيك لحدوث أزمة مياه عالمية".

 

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المصدر: وكالات
المياه الجوفية
المياه
أنطونيو غوتيريس
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