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جنوح سفينة في ادنبرة وإصابة 25 شخصًاً

من موقع جنوح السفينة
22 مارس 2023 19:34

أدت رياح عاتية في حوض جاف في ميناء ادنبره باسكتلندا إلى جنوح سفينة بشكل جزئي الأربعاء، مما اسفر عن اصابة 25 شخصا، بحسب السلطات التي تحدثت عن "حادث كبير".

بثت قنوات تلفزيونية بريطانية صوراً تظهر سفينة الأبحاث The Petrel وهي مائلة بزاوية 45 درجة.

وقال مستشار البلدية آدم ماكفي إن "خدمات الطوارئ استجابت لحادث كبير وقع في ليث دوكس - أزاحت الرياح العاتية السفينة عن قاعدتها".

وأضاف ماكفي "انه أمر مروع بالنسبة لركاب السفينة.. اتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، طالبا من المواطنين تجنب المنطقة.

تم إرسال خمس سيارات إسعاف وطائرة إسعاف جوية وثلاثة فرق متخصصة بمعالجة الصدمات إلى الموقع حوالي الساعة 8,30 صباحًا (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، بحسب خدمات الإغاثة الاسكتلندية.

كما توجه رجال الإطفاء والشرطة أيضا إلى المكان.

 

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