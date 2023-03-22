زيلينسكي يتفقد القوات في الخطوط الأمامية قرب باخموت
زيلينسكي يزور الجنود في الخطوط الأمامية
22 مارس 2023 18:27
تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مواقع الخطوط الأمامية للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة باخموت المحاصرة في منطقة دونيتسك. وأفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأوكراني اطلع على الأوضاع الميدانية في المنطقة. وقال زيلينسكي إن المنطقة شهدت ضربات ليلية، باستخدام طائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الهجمات الصاروخية الجديدة وأعمال القصف. ورفض أن يتحدث عن أي وقف محتمل لإطلاق النار من جانب الكرملين، بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مع نظيره الصيني شي جين بينج. وأضاف الرئيس الأوكراني، في تغريدة على موقع تويتر، "في كل مرة يحاول أحدهم سماع كلمة (السلام)، يصدر أمر بمثل هذه الضربات". وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن هناك هجوما "ضخما" بطائرات بدون طيار وإن 16 طائرة أسقطت من أصل 21 طائرة بدون طيار.