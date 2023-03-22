حكومة إسبانيا تنجو من تصويت بحجب الثقة

رئيس الوزارء الإسباني بيدرو سانشيز أمام البرلمان (الأول من اليسار في الصف الأول)
22 مارس 2023 18:12
فشل نواب اليمين في إسبانيا، اليوم الأربعاء، في محاولتهم للإطاحة بالحكومة اليسارية لرئيس الوزارء، بيدرو سانشيز.
كان تصويت بحجب الثقة طرحه حزب "فوكس" من أقصى اليمين، قد تم رفضه في مجلس النواب في مدريد، بأغلبية واضحة 201 صوت في مجلس النواب المكون من 350 مقعدا، مقابل 53 صوتا، مع امتناع 91 عن التصويت.
ودعم الاقتراح فقط من قبل نواب حزب "فوكس" بالإضافة إلى نائب آخر.
كان حزب "فوكس" يدرك أن اقتراحه سيفشل. ومع هذا، قرر زعيمه سانتياو أباسكال المضى قدما في التصويت، مما أحدث انقساما كبيرا في الحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بعد حزب العمال الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز والحزب الشعبي.
كان ذلك هو الاقتراح الثاني لحجب الثقة، الذي يطرجه حزب "فوكس" ضد سانشيز، في الفترة التشريعية الحالية وكانت المحاولة الأولى قد فشلت في أكتوبر 2020.