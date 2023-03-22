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إعصار «قنبلة» يضرب سان فرانسيسكو

إعصار «قنبلة» يضرب سان فرانسيسكو
22 مارس 2023 16:15

 ضرب إعصار قنبلة شمال كاليفورنيا محملا برياح عاتية مما أسفر عن الإطاحة بأعمدة الكهرباء، وتحطيم النوافذ في وسط سان فرانسيسكو. 

وضربت الأمطار الغزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 80 ميلا (129 كيلومترا) في الساعة المنطقة، حيث عرقلت حركة السفر وأدت إلى وفاة شخص على الأقل في مقاطعة سان ماتيو بجنوب سان فرانسيسكو.

 وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد في بيان إن الاعصار سوف يضعف تدريجيا اليوم الأربعاء، ولكن الحواف الخارجية للإعصار سوف تجتاح الجنوب الغربي إلى جبال روكي .

وتأجلت رحلات جوية في مطار سان فرانسيسكو الدولي في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وظلت الكهرباء منقطعة عن نحو 137 ألف منزل وشركة عبر الولاية حتى الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي، بحسب الموقع الإلكتروني "باور أوتدج" الأميركي الذي يرصد انقطاع الكهرباء.

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