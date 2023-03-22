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الاتحاد الأوروبي يضع قواعد لاعتبار بعض قطاعات صناعة الطيران صديقة للمناخ

الاتحاد الأوروبي يضع قواعد لاعتبار بعض قطاعات صناعة الطيران صديقة للمناخ
22 مارس 2023 15:51

من المقرر أن يضع الاتحاد الأوروبي قواعد لتحديد كيف يمكن اعتبار بعض الطائرات صديقة للمناخ، بموجب دليل للقواعد الخضراء الخاصة بالمنطقة، مما يوفر خارطة طريق نحو مستقبل أنظف لصناعة كان لديها بصورة تقليدية، بصمة كربونية ضخمة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاربعاء، بأن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، ستقترح إضافة تصنيع الطائرات وتأجيرها، إلى التصنيف الأخضر للكتلة الاوروبية، في حال استوفت بعض المعايير الصارمة.

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وتشمل تلك المعايير تحقيق انبعاثات صفرية، أو عدم الإضافة إلى الأسطول العالمي والوفاء ببعض الحدود الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب ما ورد في مسودة اطلعت عليها "بلومبرج".

وسيتعين على طائرات الركاب، اعتبارا من عام 2030، استخدام ما لا يقل عن 10% من وقود الطيران المستدام، بزيادة قدرها نقطتين مئويتين كل عام، من أجل التأهل للحصول على العلامة الخضراء، بحسب ما ورد في المسودة.

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
التغير المناخي
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