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العراق : القبض على 10 إرهابيين من الخلايا النائمة

العراق : القبض على 10 إرهابيين من الخلايا النائمة
22 مارس 2023 13:06

 أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأربعاء ، إلقاء القبض على 10 إرهابيين من الخلايا النائمة . وقالت خلية الإعلام ، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين ، مشيرة إلى أن "اثنين منهم عملا بما يسمى كتيبة الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتدا الأحزمة الناسفة" .

ووفق الخلية ، "عمل ماتبقى من المقبوض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية و المواطنين في كركوك قبل أيام التحرير" ، لافتة إلى أن عمليات القبض تمت وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قبض أصولية.

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وأشارت إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.

المصدر: د ب أ
العراق
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