العراق : القبض على 10 إرهابيين من الخلايا النائمة

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأربعاء ، إلقاء القبض على 10 إرهابيين من الخلايا النائمة . وقالت خلية الإعلام ، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين ، مشيرة إلى أن "اثنين منهم عملا بما يسمى كتيبة الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتدا الأحزمة الناسفة" .

ووفق الخلية ، "عمل ماتبقى من المقبوض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية و المواطنين في كركوك قبل أيام التحرير" ، لافتة إلى أن عمليات القبض تمت وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قبض أصولية.

وأشارت إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.