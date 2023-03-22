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كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي

إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية(أرشيفية)
22 مارس 2023 12:13

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأربعاء.

ولم يتضح حتى الآن عدد المقذوفات التي أُطلقت وقالت يونهاب إنها قد تكون صواريخ كروز الاستراتيجية بعيدة المدى.

 

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كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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