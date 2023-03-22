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الرئيس الصيني يختتم زيارة موسكو بعد القمة مع بوتين

الرئيس الروسي والرئيس الصيني يغادران بعد حفل استقبال عقب محادثاتهما في الكرملين في موسكو
22 مارس 2023 11:37

غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ موسكو الأربعاء بعد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أشاد خلالها الزعيمان بدخول العلاقة "الخاصة" بين بلديهما "حقبة جديدة"، على ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وأقلعت طائرة شي من مطار فنوكوفو في موسكو بعد أن أدى حرس الشرف التحية وعزف النشيدين الوطنيين الروسي والصيني، بحسب وكالة ريا نوفوستي.

وحضر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى مراسم وداع الرئيس الصيني.

وأشاد بوتين وشي خلال الزيارة بدخول علاقتهما "حقبة جديدة"، وناقشا خطة بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا.

 

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