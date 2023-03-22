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زلزال يضرب جنوب مصر

زلزال يضرب جنوب مصر
22 مارس 2023 09:19

 ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر شمال شرق أسوان في جنوب مصر اليوم الأربعاء.

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.

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المصدر: وكالات
مصر
زلزال
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