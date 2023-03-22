الخميس 23 مارس 2023
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
أفريقيا بانتظار استراتيجية جديدة لإنقاذها من «داعش»
أديس أبابا تزيل متمردي «تيجراي» من قوائم الإرهاب
الأمم المتحدة تدعو شباب ليبيا لتنسيق جهود الدعوة للانتخابات
عضو الفريق الحكومي ماجد فضائل لـ«الاتحاد»: تبادل الأسرى اليمنيين منتصف رمضان وجولات مفاوضات مرتقبة
العراق.. التحقيق مع 44 مسؤولاً لاسترداد 33 مليار دولار
مفتي لبنان: إما انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة أو الفوضى
مقتل 10 جنود يمنيين بهجوم «حوثي» في مأرب
الجيش الصومالي يعلن قتل 3 آلاف إرهابي
«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية
حمدان بن زايد: رمضان.. شهر الرحمة والعطاء
«الوطني» يؤكد أهمية تفعيل تشريعات قطاع الرياضة
وصول العلماء ضيوف رئيس الدولة
رمضان.. أجواء روحانية
هيئة «الموارد البشرية» لـ«الاتحاد»: معايير اتحادية للعمل عن بُعد قبل نهاية العام
حاكم الشارقة يفتتح مسجد أول الخلفاء الراشدين في «الخان»
حمد الشرقي يستقبل أمناء «الفجيرة للتميز الحكومي»
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كوريا
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ضربة جوية تستهدف مطار حلب الدولي
ضربة جوية تستهدف مطار حلب الدولي
22 مارس 2023 07:54
ذكر التلفزيون السوري في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أن دوي انفجارات سُمع في مدينة حلب ومحيطها.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية سورية أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر الأربعاء على مطار حلب والنيرب العسكري شمال سوريا.
وقالت المصادر إن مطار حلب استهدف بـ5 صواريخ الأمر الذي تسبب بخروجه عن الخدمة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن التلفزيون السوري الرسمي أنه في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء سمع دوي انفجارات في مدينة حلب.
أخبار ذات صلة
«ويز إير» تعتزم توسيع أسطولها وتتوقع نمواً جيداً في المنطقة
7 مطارات.. الأفضل في العالم
المصدر: وكالات
حلب
مطار دبي الدولي
الأكثر قراءة
الاقتصادي
«الاقتصاد»: الموافقة على رفع أسعار البيض والدواجن بصورة مؤقتة
18 مارس 2023
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ومواطني الإمارة
18 مارس 2023
الإمارات
الجمعة.. إجازة في أم القيوين خلال رمضان
21 مارس 2023
آخر الأخبار
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©