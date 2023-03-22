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ضربة جوية تستهدف مطار حلب الدولي

ضربة جوية تستهدف مطار حلب الدولي
22 مارس 2023 07:54

ذكر التلفزيون السوري في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء أن دوي انفجارات سُمع في مدينة حلب ومحيطها.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية سورية أن طائرات إسرائيلية أغارت فجر الأربعاء على مطار حلب والنيرب العسكري شمال سوريا.
 
وقالت المصادر إن مطار حلب استهدف بـ5 صواريخ الأمر الذي تسبب بخروجه عن الخدمة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن التلفزيون السوري الرسمي أنه في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء سمع دوي انفجارات في مدينة حلب.

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المصدر: وكالات
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