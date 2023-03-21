«الوزاري الخليجي» يعقد دورته الـ155 اليوم في الرياض

الرياض (الاتحاد)

تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض. وذكرت أمانة مجلس التعاون، في بيان أمس، أن الاجتماع برئاسة وزير الخارجية العُماني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بدر البوسعيدي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وأكد البديوي، بحسب البيان، أن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي صدرت عن القمة الـ43 بالرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة. وأضاف البديوي، أن المجلس سيناقش أيضا الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.