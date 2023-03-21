العراق: ملتزمون بإعادة مليون نازح إلى ديارهم

هدى جاسم (بغداد)

قالت وزيرة الهجرة والمهجرين في العراق، إيفان فائق جابرو: إن هناك أكثر من 40 ألف عائلة نازحة في داخل المخيمات وخارجها.

وأوضحت الوزيرة، في حديث لوكالة الأنباء العراقية «واع»، أن هناك «ما يقارب 29 مخيماً مع عشوائية، وأكثر من 40 ألف عائلة نازحة في داخل المخيمات وخارجها بواقع أكثر من مليون نازح».

ولفتت إلى أن «هناك التزاماً بالبرنامج الحكومي بأن يغلق ملف النزوح خلال 6 أشهر، ومن ضمنهم النازحون من جرف الصخر».

وأشارت إلى أنهم في وزارة الهجرة والمهاجرين يعملون وملتزمون بهذا البرنامج و«نأمل بعودة النازحين».

وتابعت: «لدينا عودة يومية حتى وإن كانت بأعداد قليلة جداً». ولفتت إلى أن «الوزارة تشجع هذه العودة لإنهاء ملف النزوح لكن أيضا نحتاج إلى دعم من جميع المؤسسات الحكومية في إعمار منازل العوائل النازحة الموجودة، والإسهام في تعزيز الأمن بمناطقهم وتوفير جميع الخدمات والبنى التحتية، ومعالجة المشاكل العشائرية».

وقالت الوزيرة إنه «إذا لم تحل هذه المشاكل فإن الوزارة لا تستطيع إعادة عائلة واحدة».