أوكرانيا تحصل على 15,6 مليار دولار من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه توصّل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية حول خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار أميركي.

وجاء في بيان للصندوق أن الخطة من شأنها أن تتيح "دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار" في مرحلة ما بعد الأزمة ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتطالب كييف بمزيد من الأموال لإعادة إعمار الممتلكات الخاصة ووسائل الإنتاج والبنى التحتية التي تضررت جراء الأزمة الحالية.

وقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى حزما من المساعدات المالية لأوكرانيا منذ نشوب الأزمة. أخبار ذات صلة أميركا تعلن موعد تسليم دبابات قتالية متطورة لأوكرانيا بوتين يوجه اتهاماً لأوكرانيا بشأن خطة السلام الصينية

المصدر: آ ف ب