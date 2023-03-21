الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تحصل على 15,6 مليار دولار من صندوق النقد

آثار قصف في قرية قرب باخموت
22 مارس 2023 01:28

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أنه توصّل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية حول خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار أميركي.
وجاء في بيان للصندوق أن الخطة من شأنها أن تتيح "دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي مع تهيئة الظروف لنمو طويل الأجل في سياق إعادة الإعمار" في مرحلة ما بعد الأزمة ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتطالب كييف بمزيد من الأموال لإعادة إعمار الممتلكات الخاصة ووسائل الإنتاج والبنى التحتية التي تضررت جراء الأزمة الحالية.
وقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى حزما من المساعدات المالية لأوكرانيا منذ نشوب الأزمة.

أخبار ذات صلة
أميركا تعلن موعد تسليم دبابات قتالية متطورة لأوكرانيا
بوتين يوجه اتهاماً لأوكرانيا بشأن خطة السلام الصينية
المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
صندوق النقد الدولي
مساعدة مالية
إعادة إعمار أوكرانيا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
اليوم 15:12
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©