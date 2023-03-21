الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البرهان: نؤسس لجيش سوداني لا يتدخل في السياسة

عبد الفتاح البرهان
22 مارس 2023 01:47

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: استكمال المرحلة الانتقالية بالسودان مرهون بالتوافق
السودان.. 11 أبريل بدء تشكيل الحكومة الانتقالية

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس، التأسيس لجيش لا يتدخل في السياسة مستقبلاً.
جاء ذلك في خطاب جماهيري ألقاه البرهان بمدينة «بارا» بولاية شمال كردفان بثه التلفزيون الرسمي.
وقال البرهان: «نؤسس لإقامة جيش لا يتدخل في السياسة مستقبلاً».
وأردف: «يجب ألا يكون للجيش دور سياسي»، مضيفاً: «مقبلون على مرحلة جديدة وسيحدث انتقال مرض للجميع».
وأوضح البرهان أن «الاستقرار سيتحقق قبل إجراء الانتخابات وندعو السياسيين إلى تقبل الآخرين».
والأحد، أعلن المتحدث باسم العملية السياسية النهائية بالسودان خالد عمر يوسف، أن الاتفاق النهائي بين الفرقاء سيُوقع مطلع أبريل المقبل، فيما يبدأ تشكيل الحكومة الجديدة في 11 من الشهر ذاته.
وفي 8 يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقّعين على «الاتفاق الإطاري» المبرم في 5 ديسمبر الماضي بين مجلس السيادة وقوى مدنية، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على «الاتفاق الإطاري» هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء «الجبهة الثورية».

عبد الفتاح البرهان
الجيش السوداني
السودان
أزمة السودان
مجلس السيادة السوداني
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
اليوم 15:12
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©