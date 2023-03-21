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«الرئاسي الليبي»: التوافق على الإعلان الدستوري خطوة نحو إنجاز الانتخابات

محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي
22 مارس 2023 01:46

حسن الورفلي (بنغازي)

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رحب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، بخطوة توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري كخطوة نحو إنجاز الانتخابات خلال العام الجاري 2023.
وحث المنفي، عبر حسابه في تويتر، المجلسين على سرعة تشكيل لجنة الـ 12 وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف، مجدداً الدعوة إلى توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية.
كما أكد ضرورة احترام سيادة المؤسسات الليبية لأي عملية سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها.
يذكر أن البرلمان الليبي كان قد أقر التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري، الصادر في 11 أغسطس 2011، والذي جاء في 34 مادة، تضمّنت نظام الحكم، وصلاحيات «مجلس الأمة» وانتخاب الرئيس، ومهام السلطات، وآليات وضع قوانين الانتخاب والاستفتاء.
ونص الإعلان على أنه «في حال عدم التوافق على النقاط الخلافية، تضع اللجنة آلية لاتخاذ قرار بشأنها يكون نهائياً ملزماً، وتحال إلى مجلس النواب لإقرار القوانين وإصدارها كما توافق عليها دون تعديل».

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