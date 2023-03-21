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بدء العام الدراسي في أفغانستان وسط دعوات لعودة الفتيات للمدارس

أرشيفية
22 مارس 2023 01:47

كابول (وكالات) 

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أعلنت وزارة التعليم الأفغانية بدء العام الدراسي أمس، في الوقت الذي جددت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» دعواتها للسماح بعودة الفتيات للمدارس.
وعلى الرغم من إشارتها إلى فتح المدارس لجميع الطلاب، أغلقت سلطات «طالبان» العام الماضي المدارس الثانوية أمام الفتيات، ما أثار إدانة عالمية أعاقت جهود «طالبان» للحصول على الاعتراف الرسمي بها عالمياً.
ومنذ ذلك الحين، ظلت المدارس الابتدائية مفتوحة للفتيات لكن معظم المدارس الثانوية أُغلقت ومنعت «طالبان» الطالبات من الالتحاق بالجامعة في ديسمبر مما أثار احتجاجات دولية وفي بعض المدن الأفغانية.
وأصدرت وزارة التعليم منشوراً أكدت فيه بدء العام الدراسي رسمياً دون أن تذكر حدوث أي تغيير فيما يتعلق بالتحاق الفتيات بالمدارس.
وطالب ممثل اليونيسيف في أفغانستان فران إيكيثا السلطات بفتح المدارس لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من استئناف التنشئة الاجتماعية وبناء مهاراتهم وكذلك التعلم الأكاديمي.
وأضاف على تويتر «مع بدء العام الدراسي الجديد في أفغانستان، نفرح بعودة ملايين الفتيان والفتيات إلى فصول المدارس الابتدائية، ومع ذلك، نشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم عودة الفتيات المراهقات إلى فصولهن الدراسية أيضاً».

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