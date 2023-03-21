الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الرئيس الفرنسي لا ينوي تعديلاً حكومياً ولا حل البرلمان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
22 مارس 2023 01:46

باريس (وكالات)

أخبار ذات صلة
جريزمان يقتل الشائعات بـ «ابتسامة عريضة»!
فرنسا تستنكر تصريح وزير إسرائيلي بشأن الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أنه لا ينوي حل البرلمان ولا التعديل على حكومة اليزابيث بورن، في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات بعد تمرير إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت ونجاة الحكومة من حجب الثقة في الجمعية الوطنية «البرلمان». وأكد الرئيس ماكرون ذلك خلال اجتماعه في قصر «الإليزيه» مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وحلفائه السياسيين وزعماء الأغلبية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 
والتقى ماكرون رئيسة الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ في وقت لاحق، أمس،  كما استقبل نواب المعسكر الرئاسي. وشهدت فرنسا موجة احتجاجات عارمة في عدة مدن فرنسية أمس الأول بعد أن نجت الحكومة الفرنسية من التصويت لحجب الثقة بالجمعية الوطنية «البرلمان» بـ278 صوتاً.

الرئيس الفرنسي
فرنسا
البرلمان الفرنسي
الحكومة الفرنسية
إيمانويل ماكرون
إليزابيث بورن
احتجاجات فرنسا
الاحتجاجات في فرنسا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©