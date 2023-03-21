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أميركا تعلن موعد تسليم دبابات قتالية متطورة لأوكرانيا

دبابة أبرامز الأميركية القتالية المتطورة
22 مارس 2023 00:21

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة ستُسلّم دبابات "أبرامز" القتالية المتطورة إلى أوكرانيا بحلول الخريف، في وتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً، كما سترسل أنظمة دفاع جوي "باتريوت" وفقاً لـ "جدول زمني معجّل".
وقال الجنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاجون لصحفيين إن واشنطن اتخذت بالتنسيق مع كييف "قراراً بإرسال دبابات أبرامز من طراز إم1أي1".
وأضاف "سيسمح لنا ذلك بتسريع مهل التسليم إلى حد كبير وتقديم هذه القدرات المهمة إلى أوكرانيا بحلول خريف العام الحالي".
وأكد المتحدث أنّ الدبابات ستمنح أوكرانيا "قدرة مشابهة جدًا لطراز إم1أي2" الذي كانت واشنطن خططت لإرساله في البداية، لكنه رفض الخوض في تفاصيل الاختلافات بين الطرازين.
وأوضح الجنرال رايدر أنّ توفير دبابات من طراز "إم1أي2" كان سيستغرق أكثر من عام.
وستتسلم أوكرانيا أيضًا أنظمة دفاع جوي متقدّمة من طراز "باتريوت" قبل الموعد الذي كان مقرراً.
وقال رايدر "نحن واثقون بأننا سنكون قادرين على تسليم (أنظمة) باتريوت وفقاً لجدول زمني معجّل"، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين يتدرّبون على النظام "بشكل أسرع من المتوقع، نظرًا لاستعدادهم وحماستهم لتنفيذ التدريب".

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المصدر: رويترز
دبابات أبرامز
أوكرانيا
الولايات المتحدة
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