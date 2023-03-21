الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتلى في زلزال ضرب أفغانستان وباكستان

أفغان يهرعون إلى الشوارع إثر الزلزال
21 مارس 2023 23:27

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، مساء اليوم، في أفغانستان وباكستان المجاورة إثر زلزال بلغت قوته 6,5 درجة على مقياس ريختر.

وقتل شخصان في شرق أفغانستان وطفلة في باكستان.

ووقع الزلزال على عمق كبير بلغ 194 كيلومتراً، وكان مركزه في سلسلة جبال «هندو كوش» بالقرب من إقليم بدخشان الأفغاني النائي.

وقال شرطي إن فتاة عمرها 13 عاماً لقيت حتفها عندما انهار فوقها جدار في منزلها، وأصيب 150 شخصا في منطقة «سوات» بشمال باكستان حيث أعلنت المستشفيات حالة الطوارئ.

وأكد متحدث باسم وزارة مواجهة الكوارث في أفغانستان أن شخصين قتلا في إقليم لغمان بشرق البلاد.

وقالت السلطات وموظفو إغاثة، إن السكان شعروا بهزة شديدة في بدخشان ومناطق شمالية أخرى.

وقال مهدي الدين أحمدي رئيس دائرة الإعلام في بدخشان، إنهم يتفقدون الإقليم أيضاً لحصر أي خسائر ولكن لم ترد بلاغات حتى الآن.

وقال «شعرنا بزلزال قوي. ووفقاً للمعلومات الأولية، كان المكان الرئيسي (المتضرر) منطقة يامجان».

وفي إقليم خيبر بختونخوا بشمال باكستان، قال متحدث باسم الشرطة، إن جداراً بطول 90 متراً حول مركز للشرطة انهار، لكن ذلك لم يسفر عن أي إصابات.

وشعر السكان بالهزة في العاصمة الهندية نيودلهي.

ووفقاً للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، شعر بالهزة سكان في منطقة تمتد على مساحة 1000 كيلومتر في باكستان والهند وأوزبكستان وطاجيكستان وقازاخستان وقرغيزستان وأفغانستان وتركمانستان.

وأودى زلزال، بلغت قوته 6.1 درجة في شرق أفغانستان، بحياة أكثر من ألف شخص العام الماضي.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع باكستان وأفغانستان وتعزي في ضحايا الزلزال
زلزال يضرب جنوب مصر
المصدر: وكالات
أفغانستان
باكستان
زلزال
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©