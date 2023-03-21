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قتلى في زلزال ضرب أفغانستان وباكستان
أفغان يهرعون إلى الشوارع إثر الزلزال
21 مارس 2023 23:27
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، مساء اليوم، في أفغانستان وباكستان المجاورة إثر زلزال بلغت قوته 6,5 درجة على مقياس ريختر.
وقتل شخصان في شرق أفغانستان وطفلة في باكستان.
ووقع الزلزال على عمق كبير بلغ 194 كيلومتراً، وكان مركزه في سلسلة جبال «هندو كوش» بالقرب من إقليم بدخشان الأفغاني النائي.
وقال شرطي إن فتاة عمرها 13 عاماً لقيت حتفها عندما انهار فوقها جدار في منزلها، وأصيب 150 شخصا في منطقة «سوات» بشمال باكستان حيث أعلنت المستشفيات حالة الطوارئ.
وأكد متحدث باسم وزارة مواجهة الكوارث في أفغانستان أن شخصين قتلا في إقليم لغمان بشرق البلاد.
وقالت السلطات وموظفو إغاثة، إن السكان شعروا بهزة شديدة في بدخشان ومناطق شمالية أخرى.
وقال مهدي الدين أحمدي رئيس دائرة الإعلام في بدخشان، إنهم يتفقدون الإقليم أيضاً لحصر أي خسائر ولكن لم ترد بلاغات حتى الآن.
وقال «شعرنا بزلزال قوي. ووفقاً للمعلومات الأولية، كان المكان الرئيسي (المتضرر) منطقة يامجان».
وفي إقليم خيبر بختونخوا بشمال باكستان، قال متحدث باسم الشرطة، إن جداراً بطول 90 متراً حول مركز للشرطة انهار، لكن ذلك لم يسفر عن أي إصابات.
وشعر السكان بالهزة في العاصمة الهندية نيودلهي.
ووفقاً للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، شعر بالهزة سكان في منطقة تمتد على مساحة 1000 كيلومتر في باكستان والهند وأوزبكستان وطاجيكستان وقازاخستان وقرغيزستان وأفغانستان وتركمانستان.
وأودى زلزال، بلغت قوته 6.1 درجة في شرق أفغانستان، بحياة أكثر من ألف شخص العام الماضي.
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المصدر: وكالات
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