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واشنطن تبدي «قلقها» بشأن عودة مستوطنين إلى الضفة الغربية

واشنطن تبدي «قلقها» بشأن عودة مستوطنين إلى الضفة الغربية
21 مارس 2023 23:19

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن «قلقها البالغ» إثر إلغاء البرلمان الإسرائيلي جزءاً من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في 2005، معتبرة أن القرار «استفزازي».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، إن «الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تبني الكنيست الإسرائيلي قانوناً يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد إلى عام 2005».

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