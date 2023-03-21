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واشنطن: تصريحات وزير إسرائيلي بشأن الفلسطينيين «مهينة» و«خطيرة»

مدينة القدس القديمة ومسجد قبة الصخرة (أرشيفية)
21 مارس 2023 23:03

وصفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء تصريحات وزير المال الاسرائيلي بتسلئيل سموطريتش الذي انكر الأحد في باريس وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب بأنها "مهينة" و"خطيرة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحافيين "نعتبر أن هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل هي أيضا مهينة وخطيرة".

 

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المصدر: وكالات
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