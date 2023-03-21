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الأسد يبحث مساعدة سوريا بعد الزلزال مع مسؤول أممي

الأسد يستقبل مارتن غريفيث
21 مارس 2023 22:50

ذكرت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد التقى، اليوم الثلاثاء، مع منسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن جريفيث.
وناقش الرئيس مع المسؤول الأممي سبل مساعدة سوريا على التعافي من تبعات الزلزال الذي وقع في الشهر الماضي وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين.
وقالت الرئاسة إن الرئيس الأسد ناقش "الخطوات والإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لها تأثير ونتائج مباشرة على مسار التعافي من التداعيات التي خلفتها كارثة الزلزال في مختلف القطاعات، وفي نفس الوقت تساهم في تأمين الظروف الملائمة لعودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم".
وتأثرت سوريا من الزلزال الذي ضرب أجزاء منها ومن تركيا يوم 06 فبراير الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف في سوريا وتدمير آلاف المنازل وتشريد ملايين السوريين.

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المصدر: آ ف ب
بشار الأسد
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مساعدات
زلزال
مارتن غريفيث
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