زيلينسكي يدعو الصين لإجراء محادثات لتسوية الأزمة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي
21 مارس 2023 22:19
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه «دعا» الصين إلى الحوار و«ينتظر رداً» من بكين فيما يزور نظيره الصيني شي جين بينغ روسيا.
وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي «عرضنا على الصين أن تصبح شريكاً» في البحث عن تسوية للأزمة في أوكرانيا. وتابع «ندعوكم إلى الحوار، ننتظر ردكم»، مضيفاً «نحن نتلقى إشارات لكن لا شيء ملموساً» في هذه المرحلة.
واقترحت الصين، في فبراير الماضي، خطة سلام لتسوية النزاع تتضمن 12 بنداً تدعو فيها إلى محادثات بين روسيا وأوكرانيا.
واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، كييف بعدم «الاستعداد» لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا على أساس خطة السلام التي اقترحتها الصين.
وقال بوتين، بعد محادثات في الكرملين مع نظيره الصيني شي جين بينغ «نعتقد أن العديد من النقاط الواردة في خطة السلام التي اقترحتها الصين (...) يمكن أن تكون أساساً لتسوية سلمية عندما يكونون مستعدين لها في الغرب وفي كييف».
وأضاف «لكننا لا نرى في الوقت الحالي أي استعداد مماثل من جانبهم».