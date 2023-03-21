دول عربية وإسلامية تعلن الخميس أول أيام رمضان

أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية بينها الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر وسوريا ولبنان وإيران والعراق وفلسطين أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون بعد غد الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس، بحسب بيانات رسمية.
وقال الديوان الملكي السعودي، إن غداً الأربعاء هو المكمل لشهر شعبان بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان، والخميس هو غزة شهر رمضان.
وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1444 هجرية في الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن غداً هو المتمم لشهر شعبان وأن بعد غد “الخميس” هو أول أيام شهر رمضان الفضيل.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم بعد غدٍ الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجرياً.
كما أعلنت لجنة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في ديوان الوقف السني العراقي مساء اليوم الثلاثاء أن بعد غدٍ الخميس هو غرة شهر رمضان.
وأعلنت أيضاً وزارة الأوقاف السورية اليوم الثلاثاء بعد غدٍ الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.
وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة، وعليه يكون يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان وبعد غدٍ الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن غداً الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك في قطر.
وقال مفتي لبنان عبد اللطيف دريان في بيان: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الأربعاء هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الخميس الواقع في 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444.