الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

دول عربية وإسلامية تعلن الخميس أول أيام رمضان

تعبيرية
21 مارس 2023 22:05

أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية بينها الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر وسوريا ولبنان وإيران والعراق وفلسطين أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون بعد غد الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس، بحسب بيانات رسمية.

وقال الديوان الملكي السعودي، إن غداً الأربعاء هو المكمل لشهر شعبان بعد تعذر رؤية هلال شهر رمضان، والخميس هو غزة شهر رمضان.

 وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1444 هجرية في الإمارات، برئاسة معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن غداً هو المتمم لشهر شعبان وأن بعد غد “الخميس” هو أول أيام شهر رمضان الفضيل.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم بعد غدٍ الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجرياً.

كما أعلنت لجنة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك في ديوان الوقف السني العراقي مساء اليوم الثلاثاء أن بعد غدٍ الخميس هو غرة شهر رمضان.

وأعلنت أيضاً وزارة الأوقاف السورية اليوم الثلاثاء بعد غدٍ الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة، وعليه يكون يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان وبعد غدٍ الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن غداً الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك في قطر.

وقال مفتي لبنان عبد اللطيف دريان في بيان: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الأربعاء هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الخميس الواقع في 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444.

أخبار ذات صلة
العراق : القبض على 10 إرهابيين من الخلايا النائمة
«أبيض الشباب» يفتتح «الدولية الرباعية» أمام المكسيك
المصدر: وكالات
مصر
لبنان
العراق
قطر
الكويت
السعودية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©