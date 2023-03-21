روسيا والصين تتهمان أميركا بـ«تقويض» الأمن العالمي
من لقاء بوتين وشي خلال زيارته لروسيا
21 مارس 2023 21:52
اتهمت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة ب"تقويض" الأمن العالمي عبر السعي إلى نشر صواريخ في دول عدة بهدف "الاحتفاظ بأفضلية عسكرية أحادية الجانب".
وقال الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جينبينغ في إعلان مشترك وقّعاه الثلاثاء إثر محادثات في الكرملين إن "روسيا والصين تبديان قلقهما حيال تكثيف نشاطات الولايات المتحدة الهادفة إلى خلق نظام عالمي للدفاع المضاد للصواريخ ونشر عناصره في مناطق مختلفة من العالم، يرافق ذلك تعزيز لقدرة الأسلحة غير النووية العالية الدقة".