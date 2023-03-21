ألمانيا تعتقل داعشياً بشبهة ارتكابه جرائم حرب

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة «كارلسروه» القبض على رجل في مدينة «ماينتس» غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء يُشْتَبَه في ارتكابه جرائم حرب في سوريا.
وأوضح الادعاء العام أنه يُعْتَقَد أن الرجل شارك في العديد من عمليات الإعدام بوصفه عضواً في تنظيم داعش الإرهابي، وذكر الادعاء أن الرجل تم عرضه على قاضي تحقيقات، وأن القاضي أصدر أمراً بإيداعه الحبس الاحتياطي.
وأضاف الادعاء، أن المجني عليهم الأربعة، الذين شارك الرجل في إعدامهم، كانوا أسرى.
ويُعْتَقَد أن الرجل نقل اثنين من الأسرى، الذين أعدمهم التنظيم المتطرف، إلى مكان الإعدام المشترك وظل يحرسهما حتى إطلاق النار عليهما، وأنه قام بعد ذلك بوقت قصير بنقل المقاتلين الآخرين إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام فيهما.
ذكر الادعاء أن أحد الرجلين تم إعدامه بالرصاص مباشرة فيما تم ربط الرجل الآخر في سيارة وجره في شوارع المدينة بسرعة وصلت إلى 40 كيلومتراً في الساعة. ولا يعرف الادعاء بعد ما إذا كان الرجل لقي حتفه جراء هذا الأمر.
يواجه الرجل المقبوض عليه في «ماينتس»، والذي لم يتم الإعلان عن عمره، اتهامات من بينها ارتكاب جرائم حرب ضد أشخاص وتتعلق هذه الجرائم بالقتل والشروع في قتل واحتجاز رهائن.