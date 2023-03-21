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زلزال قوي يهز أفغانستان وباكستان
السكان يخرجون من المنازل في باكستان إثر الزلزال
21 مارس 2023 21:18
ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر أفغانستان وباكستان، ليل الثلاثاء الأربعاء، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
وحدّد مركز الزلزال على بعد 40 كيلومتراً إلى جنوب-جنوب شرق بلدة «جرم» الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان. وبحسب الهيئة الأميركية، ضرب الزلزال على عمق أكثر من 295 كلم.
وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.5 درجة هز شمال أفغانستان. وشعر الناس في شمال باكستان المجاورة بالزلزال أيضاً.
وأفاد تقارير صحفية في مدينة روالبندي الباكستانية أن «السكان هربوا من منازلهم مردّدين آيات من القرآن» إلى الشوارع فيما جاءت شهادات أخرى مماثلة من مدينة لاهور.
وبحسب المركز الأوروبي المتوسطي، وقع الزلزال على عمق 194 كيلومتراً، وكان مركزه في سلسلة جبال «هندو كوش» بالقرب من إقليم بدخشان الأفغاني النائي.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال قد تسبب في أضرار أو إصابات.
أما مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، فقال إن الزلزال بلغت شدته 6.8 درجة على عمق 184 كيلومترا.
وأفادت وكالة أنباء آسيا الدولية «إيه.إن.آي» الهندية أن السكان شعروا بهزات في عاصمة البلاد نيودلهي.
وأودى زلزال بلغت قوته 6.1 درجة في شرق أفغانستان بحياة أكثر من ألف شخص العام الماضي.
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المصدر: وكالات
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