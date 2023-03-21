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روسيا تحذّر من "صدام نووي" مع الغرب

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
21 مارس 2023 21:02

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الدفاع سيرجي شويجو قوله، اليوم الثلاثاء، إن خطوات أقل متبقية قبل حدوث "صدام نووي" محتمل بين روسيا والغرب.

وأفادت الوكالة بأن تحذير شويجو جاء ردا على تقارير إعلامية مفادها أن بريطانيا ستمد أوكرانيا بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب، وهو تحرك قال وزير الدفاع إن موسكو سترد عليه.

في السياق ذاته، هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بـ"الرد" في حال زودت لندن أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم المستنفد، وذلك ردا على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مسؤولة بريطانية.

وقال بوتين "اليوم، علمنا أن المملكة المتحدة (...) لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضا قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد (...) إذا حصل ذلك، ستكون روسيا مضطرة إلى الرد".

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المصدر: وكالات
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سيرغي شويغو
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