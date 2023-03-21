بوتين يوجه اتهاماً لأوكرانيا بشأن خطة السلام الصينية
بوتين يوشي في الكرملين
21 مارس 2023 20:44
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، كييف بعدم «الاستعداد» لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا على أساس خطة السلام التي اقترحتها الصين.
وقال بوتين، بعد محادثات في الكرملين مع نظيره الصيني شي جين بينغ «نعتقد أن العديد من النقاط الواردة في خطة السلام التي اقترحتها الصين (...) يمكن أن تكون أساسا لتسوية سلمية (للأزمة) عندما يكونون مستعدين لها في الغرب وفي كييف».
وأضاف «لكننا لا نرى في الوقت الحالي أي استعداد مماثل من جانبهم».
بدوره، قال الرئيس الصيني إن بكين تدعم «تسوية سلمية» للأزمة الأوكرانية في وقت تسعى فيه بكين لترسيخ مكانتها كوسيط بين موسكو وكييف.
وأوضح شي أن الصين، التي اقترحت الشهر الماضي خطة سلام لحل الأزمة «تسترشد دائماً بمبادئ الأمم المتحدة (...) وتسعى لتسوية سلمية»، مؤكداً «نحن دائماً مع السلام والحوار».