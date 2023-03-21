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أميركا تنشر أول حامية عسكرية دائمة في بولندا

الحامية العسكرية الأميركية الدائمة في بولندا
21 مارس 2023 20:30

شهدت بولندا، اليوم الثلاثاء، احتفالا بمناسبة نشر أول حامية عسكرية دائمة للولايات المتحدة في هذا البلد.

وقال مارك برزيزينسكي السفير الأميركي لدى بولندا، خلال احتفال رسمي «يظهر ذلك أننا هنا لكي نبقى. هذه رسالة للعالم بأسره أن الولايات المتحدة ملتزمة تجاه بولندا وحلف شمال الأطلسي».

ستكون هذه الحامية، وهي الثامنة في أوروبا، مسؤولة عن تنسيق الدعم للقوات الأميركية المنتشرة في بولندا وفي الجناح الشرقي بأكمله لحلف شمال الأطلسي.

أُنشئت الحامية بناءً على قرار رئيس الولايات المتحدة في عام 2022، وستكون بمثابة مقر للفيلق الخامس للجيش الأميركي.

ويتمركز حالياً أكثر من عشرة آلاف جندي أميركي في بولندا التي يمر عبرها معظم المعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا.

  • ماريوش بلاشتساك وزير الدفاع البولندي
    ماريوش بلاشتساك وزير الدفاع البولندي

وقال ماريوش بلاشتساك وزير الدفاع البولندي «نقدّر كثيرًا الوجود الدائم للقوات الأميركية في بلدنا. نقدّره خصوصاً في الوضع الراهن لأوروبا».

وأضاف «إن قيادة الفيلق الخامس في الجيش الأميركي بدأت تعمل. لذلك، تتم قيادة القوات البرية الأميركية من بولندا في الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي»، مشدداً على أن الحامية «مهمة من أجل أمن بلدنا وأمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بكامله».

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