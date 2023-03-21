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السعودية تعلن عدم ثبوت رؤية هلال رمضان

هلال الشهر
21 مارس 2023 20:06

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، على حسابها على موقع تويتر نقلاً عن الديوان الملكي "المحكمة العليا: يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان".

وعليه، يكون يوم "الخميس غزة شهر رمضان لعام 1444 هـ".

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