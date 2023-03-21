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إعلان موعد محتمل لتسليم دبابات قتالية أميركية لأوكرانيا

دبابة أبرامز الأميركية القتالية
21 مارس 2023 19:42

قال مسؤول أميركي ومصدر مطلع، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تعتزم التعجيل بتسليم دبابات «أبرامز» القتالية المتطورة إلى أوكرانيا في وقت قريب قد يكون خريف هذا العام.

وتعهدت إدارة بايدن بتقديم 31 دبابة متطورة من طراز «إم1 إبرامز» لأوكرانيا بعد شهور من رفض فكرة نشر الدبابات التي تصعب صيانتها هناك. وتسرع الخطة الجديدة التسليم بنحو عام، وفقاً لما ذكره أحد المساعدين في الكونجرس المطلع على هذه الخطة.

ورفض متحدث باسم البنتاجون التعليق على الجدول الزمني الأسرع لأن وزارة الدفاع لم تقدم من قبل أي موعد محدد لجهودها في توصيل الدبابات إلى الأوكرانيين. واكتفى المتحدث بالقول إن الأمر سيستغرق «شهوراً».

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، لشبكة «سي.إن.إن» التلفزيونية الأميركية، اليوم الثلاثاء «نعمل على ذلك». وأضاف «هناك بعض التغييرات التي يمكنك إجراؤها على العملية نوعاً ما لتسريع ذلك».

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المصدر: رويترز
دبابة
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