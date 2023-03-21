الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا والصين تريدان تعزيز التنسيق وتطوير علاقاتهما

بوتين يلتقي شي في الكرملين
21 مارس 2023 19:15

أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، عن رغبتهما في تعزيز التنسيق وتقوية العلاقات بين بلديهما.

وأكد بوتين، خلال جولة جديدة من المحادثات مع نظيره الصيني في الكرملين «لقد حصل تبادل مهم جدا وصريح لوجهات النظر حول آفاق تطوير العلاقات الروسية-الصينية».

وقال بوتين، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، إن «قطاع الأعمال الروسي قادر على تلبية الطلب الصيني المتزايد على الطاقة».

ووصل الرئيس الصيني، أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية هي الأولى خارج بلده منذ فوزه في وقت سابق من الشهر الجاري بولاية رئاسية ثالثة.

بدوره، أعلن الرئيس الصيني أنه يريد «تعزيز التنسيق والتعاون مع روسيا»، خلال قمة عقدها مع نظيره الروسي.

وقال الرئيس الصيني، خلال اللقاء في اليوم الثاني من المحادثات مع بوتين «اقترح تعزيز تنسيقنا وتعاوننا».

أخبار ذات صلة
بكين تختنق بعد عودة العواصف الرميلة
الرئيس الصيني يختتم زيارة موسكو بعد القمة مع بوتين
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
شي جين بينج
شي جين بينغ
روسيا
الصين
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©