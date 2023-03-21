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بالصور.. الطين عدو مشترك في الحرب بأوكرانيا

مدرعة أوكرانية تسير على طريق موحل بالقرب من باخموت
21 مارس 2023 19:18

 يقود الجندي غريغوري الشاحنة عبر الطريق الطينية التي تمر وسط الحقول في شرق أوكرانيا، قائلاً "الجزء الأصعب هو الصعود أعلى التل".

أثناء الصعود، يتصاعد صوت المحرّك بينما تنزلق العجلات قليلاً ثمّ تتماسك مرة أخرى لتواصل الشاحنة مسارها المتعرّج.

يقول غريغوري (39 عاماً) بعد 25 دقيقة من القيادة الصعبة عبر الحقول للتوقف قرب موقع مدفعي تابع لوحدته حيث يقوم بنقل الأفراد والذخيرة، "أقود هذه الشاحنة منذ ستة أشهر. إنّ ZIL-131 المزوّد بثلاثة محاور محرِّك ينقذنا في كلّ مرّة" من الوحل.

بعد الشتاء البارد والمثلج، كرّس وصول الربيع بأمطاره ودرجات حرارته الأكثر اعتدالاً، عودة الطين بقوة إلى ساحة المعركة في دونباس.

ولكن بعد أيام قليلة من الطقس الجاف، عادت الأمطار إلى دونباس الأحد، خصوصاً بالقرب من باخموت، حيث يدور قتال منذ أشهر بين القوات الأوكرانية التي تدافع عن المدينة والقوات الروسية التي تحاول محاصرتها والاستيلاء عليها.

يقول سائق دبابة "تي-64" أوكرانية، منتظراً الأوامر في شمال باخموت "قبل أسبوعين، كان أمامنا مساران فقط: عبر الطين... أو عبر الطين".

مقارناً بين نماذج الدبابات السوفياتية، يشير الجندي الذي يفضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنّ "تي-64 لا تواجه مشكلة في التحرّك على الطين، فقد تمّ تصميم سلاسلها بطريقة تجعل توقّفها صعباً. أمّا تي-72 فهي الأسوأ على الطين، مثل تي-90".

غالباً ما تكون الطرق في هذا المكان مغطاة بالأتربة السوداء الأوكرانية الشهيرة، والتي تعدّ من أكثر الطرق خصوبة في العالم لأنّها غنية جداً بالسماد. وسرعان ما تتحوّل إلى طين دهني تحت المطر.

وبينما تشهد الجبهة جموداً منذ نهاية نوفمبر، فإنّ الطقس الحالي لا يساعد على استئناف الهجمات الرئيسية على الجانبين، حسبما يشير الجنود.

 

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