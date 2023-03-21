مقتل 11 مدنياً بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو

قتل 11 مدنياً في هجمات عدة شنها إرهابيون في وسط شرق بوركينا فاسو وشرقها، وفق مصادر محلية وأمنية. وقال مسؤول محلي، إنه في يوم الأحد «اعترضت مجموعات إرهابية مسلحة أربعة شبان عائدين من سينكانسي (بلدة حدودية مع توغو) في قرية باغموسا في سودوغي (وسط شرق). تمكّن ثلاثة منهم من الفرار، لكن الرابع قتل للأسف برصاص الإرهابيين». وصباح الاثنين، قتلت نساء كن قد ذهبن لدفن جثة هذا الرجل بانفجار جسده الذي فخّخ بمتفجرات، بحسب سكان. وروى أحدهم «قتلت أربع نساء على الفور» وأصيبت «أربع أخريات بجروح خطرة»، مضيفاً أن إحداهن توفيت متأثرة بإصابتها «ليرتفع عدد القتلى إلى ستة». وبحسب هذا المصدر، يأتي هذا الهجوم بعد أيام من عملية للجيش سمحت بتحييد عشرات الإرهابيين. والاثنين، قُتل عناصر من القوات المحلية «متطوعون من أجل الدفاع عن الوطن» بكمين قرب بلدة أوغارو في غورما (شرق)، وفق ما أفاد أحد المسؤولين المحليين. وأوضح «للأسف، قُتل خمسة عناصر»، وأصيب اثنان، مؤكداً أنهم «تمكنوا من تحييد عدد من الإرهابيين» قبل مقتلهم. أخبار ذات صلة «اليونيسيف»: 10 ملايين طفل بمنطقة الساحل في خطر بوركينا فاسو تعيد 64 من رعاياها من تونس

المصدر: آ ف ب