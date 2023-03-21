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الرئيس الصيني يدعو لتعزيز العلاقات مع روسيا

بوتين (يمين الصورة) يستقبل نظيره الصيني
21 مارس 2023 18:47

أفاد تلفزيون الصين المركزي الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس شي جين بينغ قال لرئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين إن على الدولتين تعزيز جودة وحجم التعاون الاقتصادي والتجاري.
ووصل الرئيس الصيني، أمس الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية هي الأولى خارج بلده منذ فوزه في وقت سابق من الشهر الجاري بولاية رئاسية ثالثة.
وأبلغ شي، بوتين بأنه يريد "تعزيز التنسيق" بين بكين وموسكو.
بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أجرى محادثات "مهمة جدا وصريحة" مع شي جين بينغ.
وأضاف بوتين لنظيره الصيني أن روسيا يمكنها تلبية "الطلب المتزايد" للصين على الطاقة.

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المصدر: وكالات
شي جين بينغ
شي جين بينج
الصين
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فلاديمير بوتين
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